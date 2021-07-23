Сроки поставки «КовиВака» прокомментировал глава Минздрава Ростовской области

Всего на Дону вакцинации ожидают 3 690 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сроки ближайшей поставки «КовиВака» в Ростовскую область пока не определены, все зависит от выхода вакцины в гражданский оборот. Ранее регион получил 13 тысяч доз этого препарата, сообщил донской министр здравоохранения Юрий Кобзев.

- По нашим наблюдениям, однократно «КовиВака» поставили больше, чем «Спутника V», но тогда, буквально через дня дня, люди начали говорить, что им нужен именно «Спутник V». Сейчас его поставляют чаще. Однако наблюдается обратная ситуация - все хотят «КовиВак». В регион его поступило свыше 13 тысяч доз. По следующей поставке нет точных сроков. Пока федерация нам не подтверждает поставку, все зависит от выхода вакцины в гражданский оборот, - пояснил Юрий Кобзев.

Чиновник также назвал общее количество ожидающих прививки на Дону - около 3 690 человек. Первый компонент уже получили 983 655 жителей региона, завершили вакцинацию почти 640 тысяч человек.

- Препараты не вызвали тяжелых побочных эффектов. В большинстве случае только повышалась температура и была болезненность в месте инъекции, - добавил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

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