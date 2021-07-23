На оздоровление Дона правительство РФ направит более 100 миллиардов рублей

В Ростовской области оздоровят Дон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область до 2030 года получит из федерального бюджета более 100 миллиардов рублей на оздоровление Дона. План по оздоровлению реки и восстановлению водохозяйственного комплекса был утвержден Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

В документе значатся 22 инициативы. Одна из них - строительство Багаевского гидроузла. Это поможет обеспечить более экономное использование водных ресурсов. Гидроузел сможет гарантировать подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в необходимых объёмах. Стоимость возведения объекта – 29 миллиардов рублей. Планируется окончить работы к 2024 году.

- Продолжится реконструкция Донского магистрального канала, что также позволит снизить потери воды. Работы пройдут в три этапа. Последний из них будет завершён в 2030 году. Также запланированы масштабное строительство и ремонт очистных сооружений на общую сумму более 40 млрд рублей, - сообщили в правительстве РФ.

Также будут произведены работы по расчистке притоков, благодаря этому река станет более полноводной; капремонту гидротехнических сооружений; сохранению биологических ресурсов. Запланирована модернизация Цимлянского, Донского и Аксайско-Донского рыбоводных заводов, а также реконструируют центр аквакультуры «Взморье». Стоит отметить, что рассматривается возможность создания специального рыбоходного канала.

Реализация плана позволит улучшить водохозяйственную обстановку в бассейне Дона, сохранить его экосистему и биологическое разнообразие.

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