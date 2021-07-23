Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июля 2021 16:03

В Ростове на Социалистической обрушилась часть заброшенного здания

Информации о пострадавших пока не поступало
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Соседние дома временно обесточены

Соседние дома временно обесточены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 23 июля, в Ростове на Социалистической, 130 обрушилась часть заброшенного здания. О пострадавших пока не сообщают. На место происшествия уже выехали спасатели. Соседние дома временно обесточены.

Известно, что на месте ЧП уже побывал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Об этом сообщили очевидцы. Сити-менеджер пообщался с жильцами близлежащих построек. По предварительной информации, говорили о переселении на время проведения работ.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас на Социалистической образовалась внушительная пробка. Она тянется от Богатяновского Спуска до Соколова. Также сложно выехать с Крыловского переулка на Социалистическую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Стачки рухнувшая стена повредила два авто

О произошедшем сообщили в соцсетях (подробности)