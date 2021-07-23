В Ростове на Социалистической обрушилась часть заброшенного здания

Соседние дома временно обесточены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 23 июля, в Ростове на Социалистической, 130 обрушилась часть заброшенного здания. О пострадавших пока не сообщают. На место происшествия уже выехали спасатели. Соседние дома временно обесточены.

Известно, что на месте ЧП уже побывал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Об этом сообщили очевидцы. Сити-менеджер пообщался с жильцами близлежащих построек. По предварительной информации, говорили о переселении на время проведения работ.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас на Социалистической образовалась внушительная пробка. Она тянется от Богатяновского Спуска до Соколова. Также сложно выехать с Крыловского переулка на Социалистическую.

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О произошедшем сообщили в соцсетях (подробности)