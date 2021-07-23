Почти сутки на нескольких улицах Ростова не будет воды

Воды не будет из-за технических работ, будет проводиться перевозка водопроводных линий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В течение суток на нескольких улицах Ростова-на-Дону будет прекращена подача водоснабжения. Об этом предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала».

Холодную воду отключат в период с 08.00 29 июля до 06.00 30 июля.

- Снабжение перекроют в пределах следующих улиц: Пилотов, Васильченко, Выездная, Врубовая, проспект Ленина и улица Нансена, - уточняется в сообщении коммунальщиков.

Воду отключат из-за технических работ. Будет проводиться перевозка водопроводных линий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за мощного ливня в Ростове затопило детский сад

Подвал и первый этаж здания превратились в озеро (подробно)

Синоптики: «24 и 25 июля в Ростовскую область вернется жара»

Дождей на выходных не ожидается (подробно)