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Недвижимость23 июля 2021 16:49

Почти сутки на нескольких улицах Ростова не будет воды

Коммунальщики проведут переврезку водопроводных линий
КИСЛОВА Виктория
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Воды не будет из-за технических работ, будет проводиться перевозка водопроводных линий

Воды не будет из-за технических работ, будет проводиться перевозка водопроводных линий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В течение суток на нескольких улицах Ростова-на-Дону будет прекращена подача водоснабжения. Об этом предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала».

Холодную воду отключат в период с 08.00 29 июля до 06.00 30 июля.

- Снабжение перекроют в пределах следующих улиц: Пилотов, Васильченко, Выездная, Врубовая, проспект Ленина и улица Нансена, - уточняется в сообщении коммунальщиков.

Воду отключат из-за технических работ. Будет проводиться перевозка водопроводных линий.

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