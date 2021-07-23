В Ростове 59 водителей общественного транспорта наказаны за несоблюдение масочного режима

Проверяющие проинспектировали 8000 автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону продолжаются проверки общественного транспорта на соблюдение противоэпидемическим мер. За несоблюдение масочного режима в июле понесли наказание 59 водителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Автотранспортные предприятия контролируют соблюдение масочного режима водителями. Организована ежедневная работа 13 специальных мониторинговых групп, - говорится в сообщении.

Контролируют водителей с помощью камер видеонаблюдения. Они расположены на конечных остановках или на крупных пересадочных местах городского транспорта.

В июле проверили более 8 тысячи транспортных средств, и в 59 автобусах зафиксировали нарушения масочного режима, за что к водителям применили меры дисциплинарного взыскания.

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