Два отечественных автомобиля столкнулись в Ростовской области

В Ростовской области мужчина пострадал в столкновении двух отечественных авто Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области случилась авария с участием двух отечественных автомобилей.

Инцидент произошел в пятницу, 23 июля, около двух часов дня в городе Новошахтинске. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 ехал по улице Красный проспект и в районе дома №88 не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где врезался машину Lada Granta под управлением 34-летнего шофера.

В результате аварии водитель ВАЗ-21120 получил травмы. Ему понадобилась помощь прибывших к месту происшествия медиков скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Сейчас правоохранители проводят проверку.