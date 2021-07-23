В Ростовской области в ДТП пострадали два велосипедиста

В Ростовской области в авариях пострадали два велосипедиста. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случились две аварии с участием велосипедистов.

Первый инцидент произошел в четверг, 22 июля, около десяти часов вечера на трассе «Целина-Лопанка» Целинского района. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Fiat Ducato сбил 34-летнего велосипедиста, который выехал на встречную полосу в ночное время в нетрезвом состоянии и без световозвращающих элементов. В результате аварии велосипедиста доставили с травмами в больницу.

Еще одно ДТП произошло немногим ранее на той же трассе - «Целина-Лопанка». Велосипедист также выехал на дорогу без световозвращающих элементов. В результате этого ему тоже потребовалаь помощь медиков.

- В настоящее время по фактам ДТП проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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