Губернатор Василий Голубев прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу

Тренера ФК "Ростов" назначили главным наставником сборной России по футболу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал комментарий назначению наставника ФК «Ростов» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Конечно, мы рады, что главный тренер ФК «Ростов» получил столь высокое назначение, - поделился Василий Голубев. - Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду. Надеюсь, что в новом статусе Валерий Георгиевич, опираясь на свой опыт, достойно подготовит российскую сборную к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.

Напомним, сегодня вечером стало известно решение российского футбольного союза о назначении Карпина. Последние четыре года он провел на Дону, тренируя спортсменов футбольного клуба «Ростов».

Известно, что ближайшие полгода Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной и с донской командой.

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