Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт23 июля 2021 21:05

Губернатор Василий Голубев прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу

Глава региона уделил внимание вопросу руководства донским клубом
ТИХОНОВА Татьяна
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тренера ФК "Ростов" назначили главным наставником сборной России по футболу

Тренера ФК "Ростов" назначили главным наставником сборной России по футболу

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал комментарий назначению наставника ФК «Ростов» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Конечно, мы рады, что главный тренер ФК «Ростов» получил столь высокое назначение, - поделился Василий Голубев. - Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду. Надеюсь, что в новом статусе Валерий Георгиевич, опираясь на свой опыт, достойно подготовит российскую сборную к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.

Напомним, сегодня вечером стало известно решение российского футбольного союза о назначении Карпина. Последние четыре года он провел на Дону, тренируя спортсменов футбольного клуба «Ростов».

Известно, что ближайшие полгода Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной и с донской командой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

Останется ли наставник с донской командой (подробнее)