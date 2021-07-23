Болельщики остались недовольны игрой "Ростова" после встречи с "Динамо"

Фанаты остались недовольны игрой "Ростова". Фото: ФК "Ростов"

Болельщики донской команды оценили игру желто-синих во время встречи с московским "Динамо". Фанаты остались, мягко говоря, недовольны действиями ФК "Ростов" на поле.

Многие из болельщиков в официальном аккаунте заявили, что игра команды совершенно не изменилась с прошлого сезона. Кроме того, фанаты заявили, что совмещение двух должностей для Валерия Карпина будет не лучшим решением. Как говорится - за двумя зайцами погонишься...

"Сбор прошел, сезон сменился, а "Ростов" не изменился...", "Что делали на сборах? Кто виноват Валера? Бегали просто так? Валера, нам не нужен человек который на два фронта работает. И тут в еврокубки выйти и со сборной на ЧМ? Фантазер. Уходи", "Сухомлинов, спасибо за игру, старание и самоотдачу. Единственное светлое пятно в сегодняшней «игре» команды", "Что за игра? Игроки спали просто на поле, где огонь в глазах? Такие нелепые потери мяча, ужс просто…", - высказали свое мнение болельщики.

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