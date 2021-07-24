29 июля в Ростовской области проведут льготную стерилизацию животных

Льготный прием проведут в 18 ветклиниках Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 июля жители Ростовской области смогут стерилизовать собак и кошек на треть дешевле обычной стоимости. Операции со скидкой будут делать 18 ветклиниках. Приводить можно не только своих четвероногих любимцев, но и дворовых. Главное - заранее записаться. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Акция по льготной стерилизации организуют по следующим адресам:

1. Азов, ул. Ленина, 74. 8(86342)4-06-08

2. Батайск, Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17

3. Белая Калитва, Л. Толстого, 4. (886383)2-69-09

4. Вешенская (Шолоховский район), Буденновский, 11. 8 (86353) 21787

5. Волгодонск, Пионерская, 165. (8639)27-48-67

6. Зерноград, Ростовский, 15а . 8 (86359) 42-9-52

7. Каменск-Шахтинский, Пушкина, 27. (86365)7-28-27

8. Константиновск, Революционная, 100. 8 (86393) 2-37-35

9. Миллерово, Красноармейская, 7. 8 (86385) 2-14-60

10. Новочеркасск, Скрябина, 5а. 8 (8635) 24-70-30, (8635) 23-22-81

11. Новошахтинск, Отечественная, 81. (86369)2-04-49

12. Ростов-на-Дону, 16-я Линия, 18. (863)251-82-09

13. Ростов-на-Дону, Брестская, 2/81. (863) 206-14-50

14. Ростов-на-Дону, Свободы, 12. +7 863 310-91-77

15. Семикаракорск, 2-й Переулок, 204. (86356)4-14-10

16. Таганрог, Котлостроительная, 43. (8634)64-49-11

17. поселок Тарасовский (Тарасовский р-н), Островского, 3. 8 (86386) 3-23-37

18. Шахты, пр-т Победа Революции, 115. (8636) 22-27-00

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