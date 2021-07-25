Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2021 9:11

Днем 25 июля воздух в Ростове прогреется до +32 градусов

Дождя не будет
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На следующей неделе обещают до +35 градусов

На следующей неделе обещают до +35 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 25 июля, воздух в Ростове прогреется до +32-33 градусов. Будет небольшая облачность, без осадков. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Ветер в течение дня обещают умеренный, до 5 метров в секунду. Он будет дуть в северо-восточном направлении. При этом уже ночью - с 25 на 26 июля - вероятны небольшие дожди. Столбики термометров опустятся до +20 градусов.

В течение следующей недели температура воздуха будет колебаться в районе +33-35 градусов. Возможны осадки в понедельник, 26 июля, и в пятницу, 30 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовые отключения: где в Ростове с 26 по 30 июля не будет электричества

Обесточат дома в разных частях города (подробности)