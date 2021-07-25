Днем 25 июля воздух в Ростове прогреется до +32 градусов

На следующей неделе обещают до +35 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 25 июля, воздух в Ростове прогреется до +32-33 градусов. Будет небольшая облачность, без осадков. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Ветер в течение дня обещают умеренный, до 5 метров в секунду. Он будет дуть в северо-восточном направлении. При этом уже ночью - с 25 на 26 июля - вероятны небольшие дожди. Столбики термометров опустятся до +20 градусов.

В течение следующей недели температура воздуха будет колебаться в районе +33-35 градусов. Возможны осадки в понедельник, 26 июля, и в пятницу, 30 июля.

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