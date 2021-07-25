С 26 по 28 июля в Ростовской области сохранится пожароопасность 5 класса

Пожароопасность 4 класса обещают в Советском и Боковском районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 26 по 28 июля в Ростовской области местами сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом предупредили в пресс-службе областного управления МЧС.

Так, вероятность возгораний из-за жары будет высокой в Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском районах. Пожароопасность 4 класса обещают в Советском и Боковском районах.

Жителей Дона просят быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила безопасности. В случае пожара нужно звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

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