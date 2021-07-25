В Таганроге столкнулись две иномарки, пострадал один из водителей

Одна из машин - такси. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Таганроге на улице Михайловской в ДТП пострадал 52-летний водитель Ford Focus. Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла вчера днем. По предварительным данным, ее устроил 30-летний мужчина, который управлял Volkswagen Polo. О не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там врезался в Ford. Одна из машин - такси.

- По факту произошедшего еще проводится проверка. Специалисты выясняют детали и причины ЧП, - добавили в ГИБДД.

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