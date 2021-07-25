Полыхающая на трассе фура шокировала жителей Ростовской области

Огнем было охвачено 10 кв. метров. Фото: соцсети

Сегодня, 25 июля, в городе Зверево на трассе М-4 «Дон» сгорел большегруз. К счастью, пострадавших не было, но полыхающая машина шокировала всех, кто проезжал мимо во время ЧП. Видео с места происшествия уже появилось в соцсетях.

Судя по кадрам, авто перевернулось. Оно было охвачено пламенем, шел черный дым. Горящую фуру было видно издалека.

В комментариях люди признались, что это достаточно «страшное зрелище». Сразу же поинтересовались, жив ли водитель. Один из пользователей сети отметил, что все проезжают мимо и «никто не останавливается, чтобы вызвать службы или самостоятельно попробовать потушить пожар».

Произошедшее «КП - Ростов-на-Дону» прокомментировали в областном управлении МЧС. Так, по данным ведомства, информация о дорожном происшествии поступила в 4.28 утра.

- К моменту, когда прибыли пожарные, огонь охватил 10 кв. метров. Локализовали горение в 4.41, а еще через две минуты после этого все потушили. Работали 5 человек, было задействовано 2 единицы техники, - рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.