Еще 379 жителей Ростовской области заболели коронавирусом

Лечение в стационарах получают 3403 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 379 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2552. Об этом сегодня, 25 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 50 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 150. На втором месте находится Сальский район, там выявили 14, в Аксайском районе - 13, в Азове - 10, в Батайске, городе Зверево, Каменске-Шахтинском, Семикаракорском и Чертковском – по 9 случаев.

Меньше всего положительных тестов – по 1 - за сутки подтвердили в Боковском, Дубовском, Егорлыкском, Заветинском, Зимовниковском, Кашарском, Константиновском, Морозовском и Целинском районах.

Среди новых заболевших 43,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,7% - от 46 до 65 лет, 15,8% - от 66 до 79 лет, 4% - старше 80 лет, 9,2% - дети.

Лечение в стационарах получают 3403 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 25 человек, на неинвазивной ИВЛ - 281.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 3 умерших с COVID-19. Это женщина 62 лет, и двое мужчин 62 и 70 лет. У всех троих пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвой коронавируса в области стали 5061 человек.

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