За сутки в Ростовской области умерли 3 пациента с коронавирусом

Сейчас в больницах региона лечат 3403 инфицированных пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 3 умерших с COVID-19. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает сайт донского правительства.

- Скончались женщина 62 лет и двое мужчин 62 и 70 лет. У пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвой коронавируса в области стали 5061 человек, - говорится в сообщении.

Сейчас в больницах региона лечат 3403 инфицированных пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 25 человек, на неинвазивной ИВЛ - 281. Кроме того, за сутки подтвердили еще 379 новых случаев коронавируса.

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Однако в некоторых случаях все же отмечают повышение температуры и тянущие боли (подробности)