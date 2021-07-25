Предложили три варианта: жители Ростова проголосуют за облик фонтана на Аллее роз

Сити-менеджер встретился с жителями Советского района. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Жителям Ростова на выбор предложат несколько вариантов фонтана, который украсит Аллею роз. Проголосовать можно будет на сайте городской администрации. Об этом в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Что касается фонтана, то он станет свето-музыкальным. Ростовчанам будут предложены три концепции: плоскостной, с чашей или смешанный вариант. Проголосовать за понравившийся проект можно будет на сайте администрации города. Построить новый современный фонтан инвестор планирует уже к весне следующего года. Уверен, он точно будет не хуже, чем в парке «Левобережном», - написал Алексей Логвиненко.

Также глава администрации признался, что парк в Советском районе выглядит хорошо, но на территории «катастрофически мало цветов». Алексей Логвиненко пообещал, что на клумбах в будущем снова будут высаживать розы.

- Впечатления о парке очень хорошие: много зелени, арендатор сохранил зеленый каркас. А вот цветов, катастрофически мало. Изначально здесь были сотни роз - подарок города-побратима Плевен. И мы восстановим эту традицию, чтобы другие побратимы также могли высадить здесь свои сорта роз. Аллея должна соответствовать своему названию, - подчеркнул глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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