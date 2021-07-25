Жительница Ростова предложила пустить легкое метро по проспекту Стачки

Пост о метро на Стачки должен набрать 500 голосов. Фото: сайт администрации Ростова

Жительница донской столицы предложила властям пустить легкое метро по проспекту Стачки. Женщина попросила земляков оценить эту идею и опубликовала соответствующий пост на портале «Активный ростовчанин».

- Уже много писали о маршрутах будущего легкого метро. Конечное решение - провести линию от мкр. Левенцовский через Текучевский мост вместо проспекта Стачки. Кому пришла эта идея в голову? Людям, которые не будут пользоваться этим видом транспорта? Предлагаю оставить старую схему и провести линию метро через Стачки, а в начале этой самой линии захватить и территорию старой Левенцовки - частный сектор, - написала ростовчанка.

По мнению автора инициативы, такое решение «позволит полноценно пользоваться городским транспортом и не думать, что последний автобус идет в 20 часов».

Всего пост должен набрать 500 голосов. Он был опубликован сравнительно недавно, поэтому успели отметиться только два человека. Один поддержал идею, второй оказался «против».

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