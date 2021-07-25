Вице-премьер Марат Хуснуллин: «Метро в Ростове не планируем»

Информация о метро прозвучала во время прямого эфира в Instagram. Фото: соцсети

Куратор Южного федерального округа, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что метро в Ростове пока не планируют. Эта информация прозвучала во время прямого эфира в Instagram, на странице чиновника.

- Метро мы не планируем, но есть большой проект по застройке старого аэропорта. Я с губернатором обсуждал эту тему, был там, - сказал Марат Хуснуллин.

Ситуацию с проектом метро ранее прокомментировал и Василий Голубев. Глава Ростовской области отметил, что метро может оказаться довольно финансовоемким для региона и города. Однако к мифическим проектам, которые никогда не реализуют, этот объект губернатор не отнес.

- Считаю, что ростовское метро не мифический проект. Просто надо понимать, что такое метро. Некоторые считают, что оно должно быть по проектам 1970 годов, когда-то планировалось в Ростове. Вот это мифический проект. А если говорить о современных вариантах развития рельсового транспорт, то метро бывает и комбинированным, и скоростным. Мы продолжаем над этим работать. Это сложный и финансоемкий проект, - пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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