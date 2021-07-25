Ростовский борец в составе сборной завоевал золото Первенства мира U-18

В финальном поединке спортсме одержал победу над соперником из США. Фото: управление физкультуры и спорта Ростова

Ростовчанин Валерий Мангутов завоевал в составе сборной золотую медаль Первенства мира U-18 по греко-римской борьбе. Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в управлении физкультуры и спорта донской столицы.

Борец Центра Олимпийской подготовки №1 на пути к финалу победил соперников из Ирака, Казахстана, Индии, Грузии. В финальном поединке он одержал победу над соперником из США. Счет - 8:0. Тренирует чемпиона заслуженный тренер России Роман Болтунов.

Сегодня же стало известно о достижениях донских спортсменов на Олимпийских Играх. Так, например, рапиристка Лариса Коробейникова завоевала бронзу, а лучница Елена Осипова в составе сборной выиграла серебро.

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