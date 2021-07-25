Прививки от коронавируса сделали уже 1012,7 тысячи жителей Ростовской области

Двукратное введение вакцины прошли 660,65 тысячи человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 1012,7 тысячи человек. Информация об этом сегодня, 25 июля, появилась на сайте донского правительства.

- На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1012,7 тысячи человек, за сутки - 12693. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 660,65 тысячи человек, за сутки – 10224, - говорится в сообщении.

Также сегодня стало известно о еще троих умерших пациентах с COVID-19. Это одна женщина и двое мужчин. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 379 новых заболевших коронавирусом.

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