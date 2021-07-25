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Происшествия25 июля 2021 21:21

В Ростовской области уже два дня ищут 81-летнего таганрожца

Мужчина ушел из дома 24 июля 2021 года
Ангелина СКИБА
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Александр Прокофьев нуждается в медицинской помощи. Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

Александр Прокофьев нуждается в медицинской помощи. Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже два дня ищут 81-летнего таганрожца. Александр Прокофьев ушел из дома на улице Садовой 24 июля 2021 года и все еще не вернулся. Важно: мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, волосы седые и короткие, глаза голубые.

Одет в черно-белую тельняшку, черные бриджи с белыми пятами. На ногах черные носки и синие резиновые шлепки.

Если вы видели Александра Прокофьева или знаете, где он находится, обязательно позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».