Александр Прокофьев нуждается в медицинской помощи. Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже два дня ищут 81-летнего таганрожца. Александр Прокофьев ушел из дома на улице Садовой 24 июля 2021 года и все еще не вернулся. Важно: мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, волосы седые и короткие, глаза голубые.

Одет в черно-белую тельняшку, черные бриджи с белыми пятами. На ногах черные носки и синие резиновые шлепки.

Если вы видели Александра Прокофьева или знаете, где он находится, обязательно позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».