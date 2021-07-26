Отключение света в Ростове-на-Дону 26 июля 2021 года: ростовчанам предстоит остаться без света на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 июля 2021 года: в донской столице ожидаются отключения электричества на несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 26 июля, с 9 до 16 часов отключения света ожидаются на ул. Лермонтовская 174-194, 227-233; ул. Тельмана 130-150, 155-177; пер. Крепостной 113-137, 128; ул. Журавлева 117-139, 128-148; ул. Красноармейская 137-157; ул. Города Волос 118-130, 137-147; ул. Ерёменко 58/9, 60/6, 60/9, 60/10, 58/5.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 17-39, 20-34; ул. Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский.

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