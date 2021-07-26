В Ростове Управляющая компания вернула жильцам 125 тысяч рублей

После перерасчета жилищно-строительный кооператив вернул жильцам деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове противостояние жильцов и коммунальщиков закончилось победой первых. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов по улице Добровольского, что в Северном жилом массиве донской столицы. После неудачных попыток договориться с жилищным кооперативом, жители обратились в Госжилинспекцию.

-Жилищный инспектор проверил правильность начисления платы, установил нарушение, - сообщили в ведомстве. -По итогам проверки он выдал предписание выполнить перерасчет платы за отопление исходя из показаний общедомового прибора учета тепловой энергии и общей площади жилых и нежилых помещений, подтвержденных технической документацией на многоквартирный дом.

В итоге, после перерасчета жилищно-строительный кооператив вернул жильцам сумму 125 тысяч 376 рублей.