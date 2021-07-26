Гроссмейстер из Новочеркасска вышел в 1/8 финала Кубка мира

Ранее победа Андрея Есипенко над Карлсеном принесла 19-летнему новочеркасцу широкую известность. Фото: официальный сайт администрации города Новочеркасска.

Новочеркасец Андрей Есипенко прошел в 1/8 финала, обыграв в тайм-брейке россиянина Даниила Дубова. Сообщает пресс-служба администрации города Новочеркасска.

В первой партии Андрей подошел к эндшпилю с лишней пешкой. Позиция была ничейной, и соперник согласился на ничью. Но в ответной партии ситуация повторилась.

Потом Есипенко и Дубов играли с контролем времени 10 минут. Андрей, играя белыми, провел серию агрессивных ходов и сделал мат, тем самым дожав соперника. В ответной партии новочеркасец пошел на размен и добыл ничью.

Во всех партиях у Андрея был перевес, поэтому он вышел в следующий раунд.

Теперь дончанину предстоит сразиться с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.