МЧС: «Пожар на Островского в Ростове полностью потушили»

На месте происшествия работали 100 человек, было задействовано 28 спецмашин. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Пожар на Островского, 7 в Ростове полностью потушили в 3.49 минут 26 июля. Всего выгорело 350 квадратных метров. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Информация о возгорании в экстренные службы поступила в вчера, 25 июля, в 21.15. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, пламя уже прошло 250 квадратных метров. Возгоранию сразу же присвоили третий ранг опасности. Спустя время группировку сил увеличили - работали уже 100 человек, было задействовано 28 спецмашин.

Позже ранг пожара изменили на четвертый. И только в 00.13 смогли локализовать огонь на площади в 350 кв. метров. В 00.50 ликвидировали открытое горение. К слову, во время ЧП из жилого дома эвакуировали 18 человек, никто не пострадал.

Горела не просто трехэтажка, а историческое здание второй половины XIX века. Здание - Доходный дом Евгеньева - памятник архитектуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Есть угроза обрушения кровли»: что известно о пожаре на Островского в Ростове

Огонь мог перекинуться на другие строения (подробности)