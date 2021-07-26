Льготная стерилизация проходит каждый последний четверг месяца Фото: Евгения ГУСЕВА

Льготная стерилизация кошек и собак в Ростове-на-Дону 29 июля: где и когда. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, стерилизовать домашних питомцев будут по сниженной цене: стоимость снижается на треть.

Акция пройдет не только в Ростове-на-Дону, но и в Азове, Батайске, Таганроге, Белой Калитве, Волгодонске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Константиновске, Миллерове, Новочеркасске, Новошахтинске, Шахтах, а также в станице Вешенской и поселке Тарасовском.

Известно, что такие акции проходят каждый последний четверг месяца. Цель данного мероприятия - снизить на улицах количество бездомных животных. На стерилизацию можно приводить неограниченное количество питомцев. В ведомстве напоминают, что записаться на льготный прием нужно заранее.

КОНКРЕТНО

Где проведут операцию со скидкой

г. Азов, ул. Ленина, 74, тел. 8(86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 27, тел. (86365)7-28-27;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-70-30, (8635) 23-22-81;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г. Ростов-на-Дону, ул. Брестская, 2/81, тел. (863) 206-14-50;

г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 12, тел. +7 863 310-91-77;

г. Семикаракорск, ул. 2-й Переулок, 204, тел. (86356)4-14-10;

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.

* По данным Управления ветеринарии РО