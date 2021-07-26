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Общество26 июля 2021 9:51

Днем 26 июля в Ростове воздух прогреется до +34, возможны осадки

В течение дня будет облачно с прояснениями
Ангелина СКИБА
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Осадки прогнозируют и ночью

Осадки прогнозируют и ночью

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С утра в понедельник - 26 июля - северо-восточный ветер принес небольшую прохладу, однако уже днем температура воздуха поднимется до +33-34 градусов. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Также, по данным синоптиков, в течение дня будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер обещают умеренный, около 5 метров в секунду. Осадки прогнозируют и ночью, с 26 на 27 число. Будет +22 градуса.

В течение грядущих 7 дней температура воздуха в среднем должна колебаться от +32 до +36 градусов. В воскресенье будет +37. Так, после резкого похолодания, которое произошло на прошлой неделе, будет постепенно возвращаться аномальный летний зной.

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