Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 11:15

В Ростове проезд по пяти улицам ограничат из-за строительства коллектора

Знаки и ограждения на участках дорог выставят уже с 3 августа
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ограничения введут из-за строительных работ

Ограничения введут из-за строительных работ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове с 3 августа по 20 декабря из-за строительства канализационного коллектора ограничат проезд сразу по пяти улицам. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Так, ограничения введут на улице Вити Черевичкина от Инициативной до Вити Черевичкина, 106/2к3. Также сложно будет проехать по Кизитериновской балке, в границах зоны Кириловский - Кизитериновская балка, 1, 25.

Кроме того, знаки и ограждения выставят на Красноаксайской от Красноаксайской, 5а до Красноаксайской, 12, на Окружной и по улице Левобережной от Левобережной, 65А до Левобережной, 59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 22 июля ограничили проезд транспорта по нескольким улицам Ростова

Ограждения установили на пяти улицах (подробности)