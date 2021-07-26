В Ростове проезд по пяти улицам ограничат из-за строительства коллектора

Ограничения введут из-за строительных работ
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростове с 3 августа по 20 декабря из-за строительства канализационного коллектора ограничат проезд сразу по пяти улицам. Об этом сообщает сайт городской администрации.
Так, ограничения введут на улице Вити Черевичкина от Инициативной до Вити Черевичкина, 106/2к3. Также сложно будет проехать по Кизитериновской балке, в границах зоны Кириловский - Кизитериновская балка, 1, 25.
Кроме того, знаки и ограждения выставят на Красноаксайской от Красноаксайской, 5а до Красноаксайской, 12, на Окружной и по улице Левобережной от Левобережной, 65А до Левобережной, 59.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С 22 июля ограничили проезд транспорта по нескольким улицам Ростова
Ограждения установили на пяти улицах (подробности)