В Ростове проезд по пяти улицам ограничат из-за строительства коллектора

Ограничения введут из-за строительных работ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове с 3 августа по 20 декабря из-за строительства канализационного коллектора ограничат проезд сразу по пяти улицам. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Так, ограничения введут на улице Вити Черевичкина от Инициативной до Вити Черевичкина, 106/2к3. Также сложно будет проехать по Кизитериновской балке, в границах зоны Кириловский - Кизитериновская балка, 1, 25.

Кроме того, знаки и ограждения выставят на Красноаксайской от Красноаксайской, 5а до Красноаксайской, 12, на Окружной и по улице Левобережной от Левобережной, 65А до Левобережной, 59.

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