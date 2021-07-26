391 случай COVID-19 подтвердили в 53 городах и районах Ростовской области

Лечение в стационарах получают 3449 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 391 случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2563. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 163. На втором месте находится Аксайский район, там 16 заболевших, в Сальском районе - 13, в Каменске-Шахтинском и Азовском районе - по 11.

В Батайске подтвердили 10 положительных тестов, в Миллеровском и Семикаракорском района - по 9. Меньше всего инфицированных - по 1 - в Боковском, Зимовниковском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Обливском, Октябрьском, Песчанокопском, Советском и Целинском районах.

Среди новых заболевших 45% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,2% - от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, 4,3% - старше 80 лет, 9,5% - дети.

Лечение в стационарах получают 3449 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 34 человека, на неинвазивной ИВЛ – 289.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали еще 10 умерших с COVID-19. Это 7 женщин 56, 68, 69, 74, 78, 84 лет, а также 3 мужчин 67, 76, 87 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5071 человек.

Ранее министр здравоохранения Дона рассказал о наиболее опасных заболеваниях при COVID-19. Этот вирус стал более агрессивным.

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