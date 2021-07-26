За сутки в Ростовской области не смогли спасти 10 пациентов с COVID-19

В больницах сейчас лечат 3449 инфицированных пациентов
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За сутки в Ростовской области зарегистрировали еще 10 умерших с COVID-19. Информация об этом сегодня, 26 июля, появилась на сайте донского правительства.
- Скончались 7 женщин 56, 68, 69, 74, 78, 84 лет, а также 3 мужчин 67, 76, 87 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5071 человек, - говорится в сообщении.
В больницах сейчас лечат 3449 инфицированных пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 289. За сутки подтвердили 391 случай COVID-19.
Накануне министр здравоохранения Дона сообщил, что заболеваемость коронавирусом должна снизиться уже в августе.
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