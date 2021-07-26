Уже есть хранилище: как строят фруктовый центр в Куйбышевском районе

На территории центра уже возвели и начали использовать фруктохранилище. Фото: сайт правительства РО

В Куйбышевском районе Ростовской области сейчас возводят фруктовый центр мощностью в 5000 тонн яблок. Ход работ на днях проверила группа губернаторского контроля, сообщает сайт донского правительства.

Площадку обошла комиссия во главе с заместителем главы региона Виктором Вовком. Выяснилось, что на территории уже возвели и начали использовать фруктохранилище №1. Одновременно с этим ведутся работы по монтажу коммуникаций, строят сортировочный цех. Объем фактически освоенных инвестиций составил свыше 112 млн рублей.

- Этот проект наряду с проектом суперинтенсивного фруктового сада на капельном орошении входит в перечень инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства. Продовольственная безопасность является одним из приоритетов российской аграрной политики. Мы убедились, что сельхозпроизводители Куйбышевского района способствуют реализации этой политики, - сказал заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк.

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