28 июля Ростов посетят путешественники на ретроавтомобилях

Все желающие полюбоваться на красивые авто смогут посетить выставку. Фото: сайт правительства РО

28 июля донскую столицу посетят путешественники на ретроавтомобилях. Их маршрут будет пролегать по следам проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», сообщает сайт правительства Ростовской области.

Все желающие полюбоваться на красивые авто смогут посетить выставку, которую откроют на территории «Эмбарго Вилла». Этот отель находится на Левобережной.

Участники туристического пробега отправятся из Москвы в Ростов, а после этого - в Геленджик, Крымск, Ялту, Севастополь и Щелкино. Потом колонну развернут в обратном направлении. Финиш состоится в Москве 10 августа.

«Золотое кольцо Боспорского царства» направлен на развитие туризма и социально-экономическую, культурную интеграцию юга России. «Золотое кольцо» находится в топ-10 проектов Ростуризма.

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