40% медперсонала не хватает в Ростовской области

Для привлечения новых кадров используют стимулирующие выплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области кадровый дефицит медицинского персонала составляет 40%. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19.

- Не хватает участковых, терапевтов и педиатров, а также работников скорой медицинской помощи. Несмотря на это, делается все возможное для оптимизации кадровой политики и повышения доступности помощи населению, - подчеркнули в пресс-центре.

Так, например, для привлечения новых кадров используют стимулирующие выплаты. Кроме того, открыта программа «Земский доктор», она должна привлечь в село врачей из других регионов. Специалистам выделяют жилье или компенсируют плату за съем квартиры.

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