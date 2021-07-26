40% медперсонала не хватает в Ростовской области

Для привлечения новых кадров используют стимулирующие выплаты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области кадровый дефицит медицинского персонала составляет 40%. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19.
- Не хватает участковых, терапевтов и педиатров, а также работников скорой медицинской помощи. Несмотря на это, делается все возможное для оптимизации кадровой политики и повышения доступности помощи населению, - подчеркнули в пресс-центре.
Так, например, для привлечения новых кадров используют стимулирующие выплаты. Кроме того, открыта программа «Земский доктор», она должна привлечь в село врачей из других регионов. Специалистам выделяют жилье или компенсируют плату за съем квартиры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главный санитарный врач Ростовской области заявил о рейдах после концерта Zivert
В первую очередь проинспектируют пляжи (подробности)