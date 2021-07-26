Днем 2 августа обещают +40 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 августа в Ростовскую область вернется сильная жара. В среднем по региону температура воздуха прогреется до +37 градусов. Об этом сообщили синоптики.

Так, например, в Ростове, по данным портала rostovmeteo, днем будет от +36 до +38 градусов. Ветер обещают восточный и северо-восточный - 1-4 м/с.

В ночь на 2 августа прогнозируют до +28 градусов. Днем может быть даже до +40. Осадков в начале месяца не ожидается. Примерно такая же погода будет в большинстве районов региона.