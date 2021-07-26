Ростехнадзор выявил 63 нарушения при строительстве трассы М-4 «Дон»

Речь идет об отрезке пути между Москвой и Новороссийском Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

63 нарушения выявили при строительстве трассы М-4 «Дон». Речь идет об отрезке пути, который пролегает между Москвой, Воронежем, Ростовом, Краснодаром и Новороссийском. Информацию об этом сегодня, 26 июля, опубликовали на сайте Ростехнадзора.

- Строительство ведется с отклонениями от требований проектной документации. Не осуществляется экологический мониторинг, - говорится в сообщении.

После масштабной проверки завели 16 административных дел. За недочеты ответят должностные и юридические лица. Им грозят штрафы.

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После этого завели уголовное дело (подробности)