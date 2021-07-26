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Общество26 июля 2021 18:54

Ростовская область вошла в число лидеров по количеству вакцинировавшихся

Полностью завершили вакцинацию более 600 тысяч дончан
ПОПОВА Екатерина
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Ростовская область вошла в число 11 регионов-лидеров по темпам вакцинации Фото: сайт правительства РО

Ростовская область вошла в число 11 регионов-лидеров по темпам вакцинации Фото: сайт правительства РО

Ростовская область вошла в число 11 регионов-лидеров по темпам вакцинации. Такую информацию озвучила вице-премьер страны Татьяна Голикова, говорится на сайте правительства региона.

- Абсолютными лидерами по числу вакцинированных на 100 тысяч населения являются Краснодарский край, Московская, Тульская, Ростовская, Липецкая, Смоленская области, Республика Хакасия, Мордовия, Республика Адыгея, город Москва, Чеченская Республика, - завила вице-премьер.

По данным донского правительства, прививку первым компонентом сделали 965 193 человека, а 624 591 полностью завершили вакцинацию.