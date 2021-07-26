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Общество26 июля 2021 19:32

На Дону пятерых местных жителей обвиняют в организации незаконной миграции

Сейчас возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения
ПОПОВА Екатерина
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Уже возбуждено уголовное дело

Уже возбуждено уголовное дело

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростовской области следствие подозревает пятерых местных жителей в организации незаконной миграции. Уголовное дело уже возбуждено по статье “Организация незаконной миграции”. Об этом рассказали сегодня в областной прокуратуре.

По предварительным данным, подозреваемые с сентября 2018 года по июль 2020 года незаконно помогали более 40 иностранцам обосноваться на территории Российской Федерации, в том числе и донского края.

Соучастники находили иностранцев, которые хотели получить регистрацию и рабочий патент. Далее они фиктивно и ставили их на временный миграционный учет за денежное вознаграждение. Регистрировали всех в подконтрольном им хостеле в Ростове-на-Дону. Таким образом иностранцы получали разрешение на работу.

Сейчас прокуратура направила дело в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу и вынесения меры наказания.