В Ростовской области суд вынес приговор двум браконьерам

Браконьеры в заказнике выловили ценный рыбный ресурс на 54 тысячи рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

-В Ростовской области пресекли незаконный вылов рыбы на территории государственного заказника “Цимлянский”. Следствием было задержано двое мужчин. Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы сроком на год и шесть месяцев, - говорится в пресс-службе управления судебного департамента.

Горе-рыбаки в заказник “Цимлянский” приплыли на лодке. И с помощью лесковых сетей выловили ценный рыбный ресурс. Тем самым мужчины причинили ущерб Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства. В денежном эквиваленте это составило 54 180 тысяч рублей.

На браконьеров было заведено уголовное дело. Суд приговорил обоих к полутора годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года и год и восемь месяцев. Приговор уже вступил в силу. Также с мужчин взыскан ущерб в полном размере.