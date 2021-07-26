В Роспотребнадзоре назвали 10 районов с самыми грязными водоемами Ростовской области

Роспотребнадзор не рекомендует купание в загрязненных водоемах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области назвали самые загрязненные водоемы. Результаты озвучены по итогам анализа проб воды из каждого водоема региона. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Ни в одном водоеме вирусов и возбудителей инфекции не обнаружили.

Но самое сильное загрязнение воды микробами наблюдается в зонах рекреаций Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога, Шахт, Азовского, Аксайского, Белокалитвинского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского районов.

Отбор проб воды проводится с мая по октябрь из водоемов области на микробиологические показатели.

В прошлом году на исследования было отобрано 323 пробы воды на микробиологические показатели, 231 - на паразитические, 172 - на санитарно-химические, 19 - на вирусологические. По показателям не соответствовали микробиологические и паразитологические показатели воды.

Если будет обнаружена патогенная микрофлора на поверхности водоема, то население об этом будет сразу же проинформировано.

Роспотребнадзор не рекомендует купание в загрязненных водоемах.

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