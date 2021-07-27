Стал известен обновленный полный список пунктов вакцинации в Ростове

С собой надо взять паспорт, полис и СНИЛС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опубликован обновленный список прививочных пунктов в Ростове. Объявление разместили на сайте администрации города.

Чтобы прийти на вакцинацию необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинируют только совершеннолетних, не болеющих ОРВИ и тех, у кого хронические заболевания на стадии ремиссии.

Адреса пунктов вакцинации:

«МЕГАМАГ» - Пойменная 1 - с 10.30 -20.00 без выходных

ТЦ Горизонт - Нагибина 32/2 - ежедневно с 10:00 до 20:00.

ЦГБ им.Семашко - пр.Ворошиловский,105 - будние с 08.00 -20.00; суббота, воскресенье 08.00-14.00.

Городская больница №4 - пр. Богатяновский спуск, 27/160, 1 этаж, каб. 15 - будние с 09.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00.

Универмаг «Солнышко» - Университетский пер.,51/103ул. Большая Садовая - будни с 13.00 -18.00, суббота, воскресенье 11.00-16.00.

Городская стоматологическая поликлиника - пер Крепостной, 95/211 - пн-пт с 11:00-16:00.

Городская больница № 6 - ПО1 /35 линия дом 6 каб.16, ПО2 /Мясникова 68/38 каб.3, ПО3/28 линия 55 каб. 112 - будние с 09.00 -19.00, сб, вс: с 08-00 до 14-00.

Клиническая больница РЖД - медицина - Варфоломеева 92А - с 9:00-16:00.

Горбольница №7 - ул. Профсоюзная 49/52, ПО, каб. 116. - будние с 08.00 -19.00, суббота, воскресенье: 08.00-14.00.

ТРК «Сокол» - пр. Стачки, 25 - ежедневно со вторника по пятницу с 14.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 12.00 до 17.00, понедельник – выходной.

Городская больница №8 - ул.Пушкинская, 31, каб. 313 - будние 8.00-20.00, суббота, воскресенье: 08.00-14.00.

Городская больница №20 - пр-кт. Коммунистический, 39 - будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00.

Здание ГБ№20 - пр-кт. Коммунистический, 39 - круглосуточно.

ТЦ «Золотой Вавилон» - ул. Малиновского, 25 - ежедневно с 10-00 до 18-00.

Городская поликлиника №1 - ул.Сержантова, 3 , каб 207 - будние с 08.00 -20.00 - суббота, воскресенье 08.00-14.00. ул.Сержантова, 3 ,каб 105 - с пн-пт с 09-00 до 14-00.

и ночная вакцинация: сб вс 20.00-08.00, вход со стороны травмпункта. Только по записи!

ул. Днепропетровская, 50, каб 111 - будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00.

Городская поликлиника №4 - пер.Днепровский 122/1, пункт№1 - каб.108 - будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00; Днепровский 122/1 - пункт №2 - время работы 2-го пункта с пн-пт с 8:00-16:00 (только для организаций)

ул. Миронова 8 - будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00.

ТК «Южный» - адрес: 40- лет Победы 101 - время работы пн-вс с 10:00-16:00.

Городская поликлиника №5 - пер. Оренбургский, 22/1 - будние с 09.00 -18.00, суббота, воскресенье 09.00-14.00.

Городская поликлиника №7 - ул.Варфоломеева,103/39 - будние с 08.00 -16.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00.

Зоологическая 30 - будние с 8.00-14.00, суб.вс-выходные.

ТЦ «Галерея Астор», пр-т Буденовский 49/97, - Вт, чт, сб, вс. - 12.00 -18.00.

Поликл РЖДБ - Варфлоомеева 92а - ср,чт с 9.00-12.00.

Городская поликлиника №9 - пр. 40-летия Победы, 57А - Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 09.00-14.00.

Городская поликлиника № 10 - Б. Садовая, 106/46 - Будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00.

Городская поликлиника №12 - ул. Ларина д. 6 - будние с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00.

ТЦ «РИО», пр-т Нагибина 17 - ежедн. с 11.00 -19.00 - 89585759689.

Городская поликлиника № 14 - ул. Портовая 458/52.

Городская поликлиника № 16 - 1) пр.Космонавтов д.6/1:каб.520 2) пр.Космонавтов, каб.526 - будние с 10.00 -19.30, суббота, воскресенье 08.30 -13.30.

ТЦ «Сити Галерея» - Пр-т Нагибина 30. - будни с 14.00 -18.00 - суб-вс с 11:00-14.00.

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