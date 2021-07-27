К 1 октября в Ростове-на-Дону после ремонта сдадут больницу и школу

Губернатор проинспектировал ход строительства лицея и поликлиники Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор лично проследил за ходом строительных работ лицея № 20 и поликлиники № 45. Подрядчик обещает сдать все в срок: лицей - в октябре, а поликлинику - в сентябре.

-Закончить объект в срок и с хорошим качеством – главная задача. Городские власти подтверждают, что к 1 октября строительство будет завершено. Оформить лицензию, установить оборудование и подготовить объект к эксплуатации нужно за три месяца, чтобы в январе ребята пришли на занятия, - говорит Василий Голубев.

В отремонтированной школе будут более просторные классы. На самой территории учебного заведения оборудуют четыре спортплощадки для детей разных возрастов. Лицей рассчитан на 1200 школьников.

Отметим, что ремонт в здании не делался с послевоенных времен. Его реконструкция началась лишь в мае прошлого года. Сейчас общая готовность объекта составляет 70 процентов. По словам губернатора, осталось только установить необходимое оборудование и оформить лицензию.

С поликлиникой дела обстоят иначе. Ее готовность на данный момент составляет 87 процентов. В кабинетах уже завершилась чистовая отделка. Планируется внедрить систему “Бережливой поликлиники”. А прием маленьких пациентов начнется с 1 ноября.

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