26 тысяч жители Ростовской области получили инвалидность в упрощенном порядке

Из-за напряженной обстановки с коронавирусом в регионе сохраняется упрощенная процедура оформления инвалидности. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

- В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции гражданам не надо посещать учреждения медико-социальной экспертизы, приносить медсправки и лично писать заявление. Всю необходимую информацию эксперты учреждения запрашивают самостоятельно, в том числе с использованием межведомственного электронного документооборота, - пояснила Алина Медовник, руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы Минтруда.

Напомним, начислением пенсий занимается Пенсионный фонд на основании сведений Федерального реестра инвалидов без дополнительных заявлений от граждан.

Упрощенный порядок оформления продлится до октября. За полгода им воспользовались 26 тысяч дончан.

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