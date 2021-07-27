В Ростове коронавирусом заболели около 2,5% привившихся

Именно благодаря прививкам люди могут избежать тяжелых осложнений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове около 2,5% привившихся заболели коронавирусом. Это произошло во время формирования иммунитета, сообщили в администрации города.

При этом власти подчеркнули: вакцина - единственный наиболее действенный способ защититься от нового вируса или хотя бы снизить его воздействие. Именно благодаря прививкам люди могут избежать тяжелых осложнений.

В донской столице привились уже более 374 тысяч человек, но этого еще не достаточно. К слову, болезнь сейчас значительно «помолодела»: cреди новых заразившихся более 20% - люди от 18 до 45 лет, более 9% - дети. В больницах сейчас находятся 1472 пациента, в сутки к медикам поступают более 100 человек.

Ранее министр здравоохранения Ростовской области рассказал, что тяжелых побочных эффектов у вакцины от COVID-19 не регистрировали. Однако в некоторых случаях все же отмечают повышение температуры и тянущие боли.

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