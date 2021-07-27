В третью смену 920 ростовчан отправились в летние оздоровительные лагеря

В целях безопасности выезд детей туда и обратно осуществляются в сопровождении медицинских работников. Фото: сайт правительства Ростовской области

Для юных ростовчан был объявлен набор в детские санаторные и загородные лагеря. Почти тысяча подростков уже собрала свои чемоданы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В данной программе участвуют лагеря и санатории - «Парус», «Детский оздоровительный комплекс Спутник», «Котлостроитель», «Дмитриадовский», - говорится в сообщении. - В лагерях дети проведут — 21 день, в санаториях — 24.

При перевозке детей к месту отдыха и обратно их сопровождают сотрудники Госавтоинспекции и медработники, направлены извещения в региональный Роспотребнадзор.

Оздоровительная программа включает в себя активный отдых, оздоровительные и образовательные мероприятия.

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