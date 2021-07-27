Коронавирусом заболели еще 392 жителя Ростовской области, на ИВЛ - 40 человек

Лечение в стационарах получают 3463 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 392 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2572. Об этом сегодня, 27 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 159. На втором месте находятся Азовский, Аксайский и Сальский районе, там по 9 заболевших, в Мясниковском и Семикаракорском — по 8, в городе Гуково и Новошахтинске - по 7. Всего 1 инфицированного за сутки выявили в Куйбышевском районе.

Среди новых заболевших 38,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% - от 46 до 65 лет, 14% - от 66 до 79 лет 5,6% - старше 80 лет, 9,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 3463 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 40 человек, на неинвазивной ИВЛ – 263.

Кроме того, зарегистрировали еще 18 умерших с COVID-19. Это 8 женщин, 43, 56, 58, 66, 68, 83, 95 лет, а также 10 мужчин 42, 63, 68, 76, 77, 80, 84, 88, 90 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвами коронавируса в области стали 5089 человек.

Ранее власти Ростова сообщили о том, что коечный фонд в больницах загружен уже 94%. Для пациентов с коронавирусом открыли дополнительные места.

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