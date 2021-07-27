Ростовские танцоры стали победителями международного конкурса в Сочи

Юные Ростовчане приняли участие в конкурсе сценического искусства, проходящего в Сочи. Ими были заняты почетные места. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Участие в конкурсе приняли три хореографических коллектива Центра дополнительного образования детей Октябрьского района Ростова-на-Дону: студия — «Регина», ансамбли «Цветы России» и «Мира данс», - говорится в сообщении.

На суд жюри и зрителей ансамбли представили 11 хореографических постановок. Они получили 2 Гран-при, 6 дипломов 1 степени и 3 диплома лауреата 2 степени. Руководителей наградили Благодарственными письмами за педагогическое мастерство и профессионализм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский борец в составе сборной завоевал золото Первенства мира U-18

Лучшим из лучших стал Валерий Мангутов (подробнее)

Никита Нагорный помог сборной завоевать золото Олимпийских Игр

Команда из России набрала 262.500 баллов, Япония - 262.397, Китай - 261.894 (подробнее)