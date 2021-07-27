В Ростовской области умерли еще 18 пациентов с коронавирусом

Жертвами COVID-19 в области стали 5089 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 18 умерших с COVID-19. Информация об этом появилась на сайте донского правительства сегодня, 27 июля.

- Зарегистрировали 18 умерших: 8 женщин, 43, 56, 58, 66, 68, 83, 95 лет, а также 10 мужчин 42, 63, 68, 76, 77, 80, 84, 88, 90 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвами коронавируса в области стали 5089 человек, - говорится в сообщении.

В стационарах сейчас лечат 3463 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 263. За сутки заболели еще 392 жителя региона.

Ранее в Ростове сообщили о том, что среди привившихся жителей города часть -около 2,5% - заболели коронавирусом. Всего же вакцинировались более 374 тысяч человек.

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