В тушении задействовали 10 человек и 3 единицы техники. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Сегодня, 27 июля, в Ростовской области на М-4 «Дон» сгорел грузовик. Погибших и пострадавших нет, но сама машина основательно выгорела, больше всего пострадала кабина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

- ЧП произошло в Красносулинском районе. Звонок в экстренные службы поступил около 11.18. Все потушить удалось в 12.04, огнем было охвачено 30 квадратных метров. На месте работали 10 человек, было задействовано 3 единицы техники, - рассказали в ведомстве.

Похожий случай произошел на этих выходных на трассе в городе Зверево. Там перевернулся и загорелся большегруз. Полыхающая машина шокировала всех, кто проезжал мимо во время ЧП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Таганрогской сгорели три автомобиля

Полыхало 15 квадратных метров. ЧП произошло ночью ночью 16 июля (подробности)