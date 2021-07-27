В Ростове отремонтируют 18 пришкольных стадионов

На объектах оборудуют футбольные поля, круговые и линейные беговые дорожки, зоны для волейбола и баскетбола, атлетические городки и ямы для прыжков в длину. Фото: сайт Администрации города

На Дону приведут в порядок 18 стадионов для школьников. Были отремонтированы уже шесть из них. Об этом сообщает в своем Инстаграм-аккаунте глава Администрации города Алексей Логвиненко.

- В Кировском районе города готовы спортивные площадки в школах № 80, 47 и лицее № 2, в Первомайском районе города – в гимназии № 19, - говорится на сайте Администрации.

- Также подрядная организация ООО «Строительные Решения» досрочно выполнила работы по капремонту спортплощадок в гимназии № 95 и лицее № 58 в Советском районе города, - отметил Алексей Логвиненко.

На каждом стадионе к началу учебных занятий появятся футбольные поля, беговые дорожки, зоны для футбола и волейбола, атлетические городки и ямы для прыжков в длину.

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